Захарова прокомментировала задержание в Молдавии российских журналистов
Российская сторона сделает все необходимое для освобождения задержанных в Молдавии журналистов из РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона сделает все необходимое для освобождения задержанных в Молдавии журналистов из РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Со своей стороны сделаем все необходимое для освобождения российских журналистов», — сказала она.
Она отметила, что «поступают тревожные новости из Кишинева: в аэропорту молдавской столицы задержаны исполнительный продюсер ВГТРК Марина Сафронова и обозреватель телеканала “Звезда” Алексей Самолетов».