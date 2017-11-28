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21:41 (мск), источник: Noi.md

Захарова прокомментировала задержание в Молдавии российских журналистов

Российская сторона сделает все необходимое для освобождения задержанных в Молдавии журналистов из РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Noi.md

«Со своей стороны сделаем все необходимое для освобождения российских журналистов», — сказала она.

Она отметила, что «поступают тревожные новости из Кишинева: в аэропорту молдавской столицы задержаны исполнительный продюсер ВГТРК Марина Сафронова и обозреватель телеканала “Звезда” Алексей Самолетов».

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