Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Злые люди живут меньше
Планшеты и смартфоны плохо влияют на воображение детей
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена об официальном разводе с Джигарханяном: Уже не ждала
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8На Бали проснулся вулкан Агунг
21:35 (мск), источник: РИА Новости

Лидеры демократов бойкотировали встречу с Трампом из-за его твита

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости. Лидеры демократов в конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер бойкотировали встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за его сообщения в Twitter.

Источник: AP 2017

Трамп написал в Twitter, что встречается с лидерами демократов и отметил, что не видит возможности прийти к согласию по поводу работы правительства, так как они «хотят беспрепятственно наводнить страну нелегальными иммигрантами, не проявляют твердой позиции в отношении преступлений и хотят значительно увеличить налоги».

Видео
Американские конгрессмены вновь предложили объявить Дональду Трампу импичмент

Встреча была запланирована на вторник, на ней также должны были присутствовать спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел, чтобы обсудить финансирование правительства после 8 декабря, когда истекает срок «временного бюджета».

«Учитывая, что президент не видит возможности соглашения между демократами и Белым домом, мы считаем, что оптимальным вариантом будет продолжить переговоры с нашими коллегами-республиканцами в конгрессе», — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила разочарование таким решением лидеров демократов.

«Приглашение президента к лидерам демократов по-прежнему остается в силе, и он призывает их отложить в сторону мелочность, прекратить политическое возвеличивание, прийти (на встречу) и приступить к работе. Эти вопросы слишком важны», — говорится в заявлении Сандерс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российский генерал: американцам нечего делать в Черном море
Олег Табаков сделал важное заявление
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей
КНДР осуществила пуск баллистической ракеты
Родченков выдал за допинговый список медальный прогноз России
СМИ опубликовали последнее сообщение с пропавшей подлодки
Был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством?
Сын Табакова рассказал о состоянии отца
Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь