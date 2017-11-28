Лидеры демократов бойкотировали встречу с Трампом из-за его твита

Источник: AP 2017

Трамп написал в Twitter, что встречается с лидерами демократов и отметил, что не видит возможности прийти к согласию по поводу работы правительства, так как они «хотят беспрепятственно наводнить страну нелегальными иммигрантами, не проявляют твердой позиции в отношении преступлений и хотят значительно увеличить налоги».

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Встреча была запланирована на вторник, на ней также должны были присутствовать спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконел, чтобы обсудить финансирование правительства после 8 декабря, когда истекает срок «временного бюджета».

«Учитывая, что президент не видит возможности соглашения между демократами и Белым домом, мы считаем, что оптимальным вариантом будет продолжить переговоры с нашими коллегами-республиканцами в конгрессе», — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила разочарование таким решением лидеров демократов.