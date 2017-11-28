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21:36 (мск), источник: ТАСС

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты

ТАСС, 28 ноября. КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

В июле прошлого года КНДР дважды проводила испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября эта страна осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии.

3 сентября КНДР объявила о проведении шестого по счету ядерного испытания, ставшего самым мощным.

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22 ноября© Ньюстюб
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