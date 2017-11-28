КНДР осуществила пуск баллистической ракеты
ТАСС, 28 ноября. КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
ТАСС, 28 ноября. КНДР осуществила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
В июле прошлого года КНДР дважды проводила испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября эта страна осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии.
3 сентября КНДР объявила о проведении шестого по счету ядерного испытания, ставшего самым мощным.