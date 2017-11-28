Посол РФ в США осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско

«C 29 ноября по 3 декабря посол Антонов посетит штат Калифорния. В программе поездки — встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт-Росс», — рассказал Лахонин.