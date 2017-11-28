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21:55 (мск), источник: Интерфакс

Посол РФ в США осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Посол России в США Анатолий Антонов в ходе визита в Калифорнию осмотрит здания российского Генконсульства в Сан-Франциско, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Источник: Reuters

«C 29 ноября по 3 декабря посол Антонов посетит штат Калифорния. В программе поездки — встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт-Росс», — рассказал Лахонин.

В октябре со зданий генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне американской стороной были сняты российские флаги.

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