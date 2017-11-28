Посол РФ в США осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско
Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Посол России в США Анатолий Антонов в ходе визита в Калифорнию осмотрит здания российского Генконсульства в
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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU — Посол России в США Анатолий Антонов в ходе визита в Калифорнию осмотрит здания российского Генконсульства в
«C 29 ноября по 3 декабря посол Антонов посетит штат Калифорния. В программе поездки — встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в
В октябре со зданий генконсульства РФ в