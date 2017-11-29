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09:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава комитета по строительству Петербурга ушел в отставку

Его и.о назначен Евгений Барановский.

Источник: AP 2017

Глава Комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов покинул свой пост. Об этом с своем микро-блоге Twitter cообщил пресс-секретарь губернатора Северной столицы Андрей Кибитова.

Он написал, что Морозов отстранен от занимаемой должности по собственному желанию. Распоряжение об отставке подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов.

Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», исполнять обязанности главы строительного комитета будет Евгений Барановский. В сообщении Кибитова отмечается, что на прошлой неделе Сергей Морозов ушел на больничный.

Отметим, что ранее также сообщалось о том, что УФАС оштрафует чиновников Смольного за новую мебель для «Невской ратуши». Решение наказать госслужащих рублем, было принято на заседании комиссии Управления федеральной антимонопольной службы по Петербургу 28 ноября.

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