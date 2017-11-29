Глава комитета по строительству Петербурга ушел в отставку

Источник: AP 2017

Глава Комитета по строительству Санкт-Петербурга Сергей Морозов покинул свой пост. Об этом с своем микро-блоге Twitter cообщил пресс-секретарь губернатора Северной столицы Андрей Кибитова.

Он написал, что Морозов отстранен от занимаемой должности по собственному желанию. Распоряжение об отставке подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов.

Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», исполнять обязанности главы строительного комитета будет Евгений Барановский. В сообщении Кибитова отмечается, что на прошлой неделе Сергей Морозов ушел на больничный.