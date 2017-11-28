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23:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву

Консультант штаба Ксении Собчак Виталий Шкляров отверг обвинения в накрутке подписей в поддержку телеведущей и объяснил рост регистраций на сайте журналистки. По его словам, рост числа регистраций в ночь с 23 на 24 ноября связан с передачей «Вечер с Соловьевым», куда Собчак пришла в майке с веб-адресом сайта.

Источник: РИА "Новости"

Консультант предвыборного штаба Ксении Собчак Виталий Шкляров отверг обвинения в накрутке подписей в поддержку телеведущей и объяснил внезапный рост регистраций на сайте журналистки. Его сообщение было опубликовано в блоге кандидата.

По словам Шклярова, рост числа регистраций в ночь с 23 на 24 ноября связан с передачей «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия 1», куда Собчак пришла в майке с веб-адресом сайта предвыборной кампании. Более того, консультант подчеркнул, что в эфире программы телеведущая лично призвала зрителей регистрироваться на ресурсе.

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«Обидно, конечно, что нас посчитали накрутчиками, причем такими глупыми — взяли в один час все и выдали, при открытой-то статистике», — посетовал он, судя по всему, намекая на публикацию Twitter-аккаунта «Протестная Москва», администрация которого обвинила штаб Собчак в накрутке десяти тысяч человек за час.

Шкляров добавил, что интерес к выступлению Собчак на «России 1» был настолько большой, что это дало приток посетителей не только ее сайту, но и программе Соловьева.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Кроме Собчак, Зюганова, Жириновского и Явлинского, о намерении участвовать в выборах объявили телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в предвыборной гонке.

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21 ноября© Ньюстюб
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