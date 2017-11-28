Северокорейская ракета упала недалеко от Японии

Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает NHK со ссылкой на японское министерство обороны.

Отмечается, что ракета летела 50 минут. Токио продолжает анализировать данные.

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Япония ранее уже объявила протест КНДР в связи с ракетным запуском, а Южная Корея в ответ нанесла высокоточные ракетные удары по учебным целям.

Глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Северной Корее сейчас находится делегация российских депутатов, поэтому пуск ракеты может сделать их пребывание в стране небезопасным. «Могут последовать ответные действия со стороны Южной Кореи, Японии, США», — пояснил он.