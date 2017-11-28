Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Программу маткапитала продлят до 2021 года
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Альбина Джанабаева в эффектном зеленом пальто вышла в свет
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Альбина Джанабаева в эффектном зеленом пальто вышла в свет
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14«Мисс Вселенная — 2017»
28 ноября, источник: Lenta.Ru

Северокорейская ракета упала недалеко от Японии

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей, упала в исключительной экономической зоне Японии — в 210 километрах к западу от побережья префектуры Аомори.

Об этом во вторник, 28 ноября, сообщает NHK со ссылкой на японское министерство обороны.

Отмечается, что ракета летела 50 минут. Токио продолжает анализировать данные.

Видео
США принуждают соседей КНДР оказывать давление на Пхеньян

Япония ранее уже объявила протест КНДР в связи с ракетным запуском, а Южная Корея в ответ нанесла высокоточные ракетные удары по учебным целям.

Глава комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что в Северной Корее сейчас находится делегация российских депутатов, поэтому пуск ракеты может сделать их пребывание в стране небезопасным. «Могут последовать ответные действия со стороны Южной Кореи, Японии, США», — пояснил он.

КНДР произвела пуск баллистической ракеты ранее во вторник. В последний раз она делала это в сентябре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин: Россия должна быть готова к войне
Почему школьник из ЯНАО был прав, пожалев солдат вермахта
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон рассказал подробности о новом пуске ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
СМИ опубликовали последнее сообщение с пропавшей подлодки
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь