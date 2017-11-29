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00:56 (мск), источник: Ежедневник.by

Бывшие руководители Минприроды просят о помиловании

Бывший министр природы и охраны окружающей среды Андрей Ковтухо и его заместитель Сергей Хрущев обратились в Комиссию по помилованию при президенте с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Источник: AP 2017

Напомним, что руководители Минприроды подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия), за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начало уголовному преследованию высокопоставленных чиновников положил Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, который по материалам проверки расходования бюджетных средств при проведении мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016−2020 годы» возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц РУП «Научно-производственный центр по геологии» и некоторых его филиалов.

Суть дела сводилась к тому, что в рамках госпрограммы НПЦ должен был выполнить поиск полезных ископаемых. Центр получил на это деньги, заключил договоры с буровыми компаниями, заплатил им, и отчитался, что все работы выполнены. Однако, когда стали проверять, выяснилось что из 14 скважин, за которые были уплачены деньги, реально пробурены только 3.

При этом руководство Минприроды знало о фиктивном выполнении работ, но намеренно скрыло этот факт и даже дало соответствующие указания подчиненным.

По подсчетам следствия, ущерб государству от такой деятельности составил 1,1 млн рублей.

В начале октября Следственный комитет закончил расследование уголовного дела и передал материалы в прокуратуру для направления в суд. Однако в суд материалы так и не ушли, поскольку уже через неделю Андрей Ковтухо и Сергей Хрущев обратились в Комиссии по помилованию при президенте с ходатайством об освобождении от уголовной в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба, уплатой дохода, полученного преступным путем, и искренним раскаянием.

Как удалось выяснить «Ежедневнику» решение о помиловании еще не принято. Ожидается, что это случится со дня на день. В том, что решение будет положительным можно не сомневаться хотя бы потому, что сразу после направления ходатайства о помиловании Андрей Ковтухо, все еще официально находясь в статусе обвиняемого по коррупционному делу, был назначен заместителем генерального директора ГП «Белзарубежторг» Управления делами президента. Понятно, что такие назначения без согласования с главой государства вряд ли могли пройти. Поэтому вопрос помилования бывшего министра — это чисто вопрос документального оформления уже принятого решения.

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