Бывшие руководители Минприроды просят о помиловании

Источник: AP 2017

Напомним, что руководители Минприроды подозревались в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия), за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Начало уголовному преследованию высокопоставленных чиновников положил Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, который по материалам проверки расходования бюджетных средств при проведении мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016−2020 годы» возбудил уголовные дела в отношении должностных лиц РУП «Научно-производственный центр по геологии» и некоторых его филиалов.

Суть дела сводилась к тому, что в рамках госпрограммы НПЦ должен был выполнить поиск полезных ископаемых. Центр получил на это деньги, заключил договоры с буровыми компаниями, заплатил им, и отчитался, что все работы выполнены. Однако, когда стали проверять, выяснилось что из 14 скважин, за которые были уплачены деньги, реально пробурены только 3.

При этом руководство Минприроды знало о фиктивном выполнении работ, но намеренно скрыло этот факт и даже дало соответствующие указания подчиненным.

По подсчетам следствия, ущерб государству от такой деятельности составил 1,1 млн рублей.

В начале октября Следственный комитет закончил расследование уголовного дела и передал материалы в прокуратуру для направления в суд. Однако в суд материалы так и не ушли, поскольку уже через неделю Андрей Ковтухо и Сергей Хрущев обратились в Комиссии по помилованию при президенте с ходатайством об освобождении от уголовной в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба, уплатой дохода, полученного преступным путем, и искренним раскаянием.