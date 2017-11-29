Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР

Источник: AP 2017

«Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся», — сказал американский лидер.

«Ничего не поменяется», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, изменят ли США свой подход к этой проблеме. По его словам, у США очень серьезный подход к этой проблеме. «Мы серьезно к этому относимся», — добавил Трамп.