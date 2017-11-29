Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пуск ракеты КНДР не меняет подход США к северокорейскому вопросу, и США справятся с этой ситуацией.
ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пуск ракеты КНДР не меняет подход США к северокорейскому вопросу, и США справятся с этой ситуацией.
«Мы займемся этим. Это ситуация, с которой мы справимся», — сказал американский лидер.
«Ничего не поменяется», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, изменят ли США свой подход к этой проблеме. По его словам, у США очень серьезный подход к этой проблеме. «Мы серьезно к этому относимся», — добавил Трамп.
В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.