Достигающие материковой части США ракеты могут появиться у КНДР в 2018 году

По его словам, этим событием Северная Корея может отметить в следующем году 70-летие с момента своего основания.
До сих пор считалось, что Пхеньяну потребуется для этого 2−3 года, но ракетная программа КНДР развивается быстрее, чем ожидалось, отметил южнокорейский министр. Он призвал усилить санкционное давление на северного соседа, с тем, чтобы Пхеньян не смог развивать ракетные технологии. При этом представитель Южной Кореи уверен, что одних санкций для сдерживания КНДР не достаточно. Их необходимо сочетать с дипломатией.
Ранее сообщалось, что 29 ноября (28 ноября по московскому времени) КНДР произвела запуск баллистической ракеты. По данным NHK из источников в японском кабинете министров, ракета находилась в полете около 50 минут, а затем упала в исключительной экономической зоне Японии. Осколки могли упасть в 210 км от побережья префектуры Аомори.