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00:41 (мск), источник: Ведомости

Достигающие материковой части США ракеты могут появиться у КНДР в 2018 году

В 2018 г. КНДР может объявить о завершении программы разработки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных доставлять ядерные боеголовки к материковой части США. Об этом сообщает NHK со ссылкой на министра юстиции Южной Кореи Чо Мьюнг-гьона.

Источник: Reuters

По его словам, этим событием Северная Корея может отметить в следующем году 70-летие с момента своего основания.

До сих пор считалось, что Пхеньяну потребуется для этого 2−3 года, но ракетная программа КНДР развивается быстрее, чем ожидалось, отметил южнокорейский министр. Он призвал усилить санкционное давление на северного соседа, с тем, чтобы Пхеньян не смог развивать ракетные технологии. При этом представитель Южной Кореи уверен, что одних санкций для сдерживания КНДР не достаточно. Их необходимо сочетать с дипломатией.

Ранее сообщалось, что 29 ноября (28 ноября по московскому времени) КНДР произвела запуск баллистической ракеты. По данным NHK из источников в японском кабинете министров, ракета находилась в полете около 50 минут, а затем упала в исключительной экономической зоне Японии. Осколки могли упасть в 210 км от побережья префектуры Аомори.

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