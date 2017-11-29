Достигающие материковой части США ракеты могут появиться у КНДР в 2018 году

По его словам, этим событием Северная Корея может отметить в следующем году 70-летие с момента своего основания.

До сих пор считалось, что Пхеньяну потребуется для этого 2−3 года, но ракетная программа КНДР развивается быстрее, чем ожидалось, отметил южнокорейский министр. Он призвал усилить санкционное давление на северного соседа, с тем, чтобы Пхеньян не смог развивать ракетные технологии. При этом представитель Южной Кореи уверен, что одних санкций для сдерживания КНДР не достаточно. Их необходимо сочетать с дипломатией.