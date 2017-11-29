Пентагон рассказал подробности о новом пуске ракеты КНДР

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

«КНДР запустила МБР, которая пролетела выше, чем все предыдущие ее ракеты», — сказал Мэттис на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, которые транслировал телеканал CNN, это испытание свидетельствует о том, что КНДР «создает ракеты, которые могут угрожать практически всему миру». Министр также отметил, что это «угроза миру в регионе и во всем мире, а также, безусловно, США».