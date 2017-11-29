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01:02 (мск), источник: Известия

Тиллерсон надеется на дипломатическое преодоление кризиса вокруг КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что ситуацию вокруг КНДР можно урегулировать дипломатическим путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письменное заявление главы Госдепа США.

Источник: AP 2017

«Дипломатические варианты действий остаются на данном этапе жизнеспособными и открытыми. Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы найти мирный путь денуклеаризации и прекращения воинственных действий Северной Кореи», — говорится в письме.

Кроме того, Тиллерсон призвал все страны усилить давление на КНДР в связи с ракетным пуском. По его мнению, все страны должны продолжить «усиливать экономический и дипломатические меры» в отношении Северной Кореи, отмечает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Минобороны Японии сообщило, что запущенная Пхеньяном баллистическая ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в 250 км от префектуры Аомори. Максимальная высота полета составила более 4 тыс. км.

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