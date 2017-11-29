Тиллерсон надеется на дипломатическое преодоление кризиса вокруг КНДР

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«Дипломатические варианты действий остаются на данном этапе жизнеспособными и открытыми. Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы найти мирный путь денуклеаризации и прекращения воинственных действий Северной Кореи», — говорится в письме.

Кроме того, Тиллерсон призвал все страны усилить давление на КНДР в связи с ракетным пуском. По его мнению, все страны должны продолжить «усиливать экономический и дипломатические меры» в отношении Северной Кореи, отмечает «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН.