Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Злые люди живут меньше
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Сообщения в интернете, за которые будет грозить до 7 лет тюрьмы
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Жена об официальном разводе с Джигарханяном: Уже не ждала
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Самые дорогие в мире картины
01:06 (мск), источник: РИА Новости

Командующий группировкой российских войск в Сирии возглавил ВКС России

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации, соответствующая информация появилась на сайте печатного органа военного ведомства, газеты «Красная звезда».

Источник: РИА Новости

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году Суровикин был назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

С апреля 2012 года проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 года Суровикин был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В октябре 2013 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. С июня командует российской группировкой в Сирии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российский генерал: американцам нечего делать в Черном море
Олег Табаков сделал важное заявление
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
СМИ опубликовали последнее сообщение с пропавшей подлодки
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь