Командующий группировкой российских войск в Сирии возглавил ВКС России

Источник: РИА Новости

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году Суровикин был назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.