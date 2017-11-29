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01:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Сбежавшего из России националиста-анархиста Мальцева нашли в Ницце

Сбежавшего из России оппозиционера Вячеслава Мальцева, позиционирующего себя как националиста, революционера и анархиста, обнаружили в Ницце. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента издания Slon.fr.

Отмечается, что российский блогер, которого на родине объявили в международный розыск за призывы к экстремизму, был случайно встречен журналистом в здании французской префектуры. Репортер опубликовал снимки оттуда.

Корреспондент Slon.fr поясняет, что Мальцев подает документы на предоставление ему во Франции политического убежища.

26 октября сообщалось, что суд запретил деятельность движения оппозиционера «Артподготовка» на территории России.

Сам Мальцев уехал из страны в июле. На него заведено уголовное дело о призывах к экстремизму. В 2016 году на выборах в Госдуму лидер «Артподготовки» выдвигался от партии ПАРНАС. В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он, в частности, выступал с резкой критикой в адрес руководства страны и призывал к революции.

Оппозиционеру Мальцеву заочно предъявили обвинение в экстремизме
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14 июля© Ньюстюб
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