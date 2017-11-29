Сбежавшего из России националиста-анархиста Мальцева нашли в Ницце

Отмечается, что российский блогер, которого на родине объявили в международный розыск за призывы к экстремизму, был случайно встречен журналистом в здании французской префектуры. Репортер опубликовал снимки оттуда.

Сам Мальцев уехал из страны в июле. На него заведено уголовное дело о призывах к экстремизму. В 2016 году на выборах в Госдуму лидер «Артподготовки» выдвигался от партии ПАРНАС. В ходе дебатов в эфире федеральных каналов он, в частности, выступал с резкой критикой в адрес руководства страны и призывал к революции.