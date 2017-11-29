Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Злые люди живут меньше
В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Сообщения в интернете, за которые будет грозить до 7 лет тюрьмы
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
10Самые дорогие в мире картины
01:50 (мск), источник: Интерфакс

Москва назвала профессиональным перехват самолета США над Черным морем

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — В Минобороны РФ не согласны с утверждениями о том, что перехват американского самолета-разведчика 25 ноября в районе Черного моря был выполнен небезопасно.

«Ничего необычного в этой ситуации нет. Экипаж истребителя дежурных средств ПВО Южного военного округа действовал профессионально. Это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы. Её используют ВВС и других стран, в том числе и самих Соединённых Штатов Америки», — заявил газете «Красная Звезда» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Видео
Минобороны РФ подтвердило перехват американского разведчика

«Маневр был выполнен лишь после того, как американский самолёт-разведчик приблизился к государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 км. Действия экипажа Су-30 вынудили самолёт “Посейдон” изменить курс. Наш истребитель сопроводил американский самолёт и, убедившись, что “Посейдон” удалился от государственной границы Российской Федерации, вернулся на аэродром базирования», — сообщил генерал-лейтенант.

Он отметил, что российские южные границы надежно защищены.

«Интенсивность полётов самолётов блока НАТО у наших южных границ довольно высокая, так что работа авиационных экипажей дежурных сил ПВО Южного военного округа больше напоминает плановые полёты. Средствами контроля воздушного пространства подразделений ПВО ЮВО ведётся постоянное наблюдение за воздушной обстановкой у нашей границы. Дежурные силы противовоздушной обороны находятся в постоянной готовности предотвратить любые нарушения государственной границы Российской Федерации с воздуха», — сказал В. Севостьянов.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что российский истребитель совершил небезопасный «перехват» американского патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon. Инцидент произошел 25 ноября.

Самолеты-разведчики США сами провоцируют российских военных, подлетая над Черным морем близко к госгранице РФ, заявлял ранее «Интерфаксу» бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.

«Нечего вообще делать американцам над Черным морем. Их туда никто не звал. Они вообще не должны там летать», — сказал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
СМИ опубликовали последнее сообщение с пропавшей подлодки
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Вид на жительство в Латвии: теперь по 1000 евро в год
Новый год приходит к арендодателям. Сколько стоит снять коттедж на праздники
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь