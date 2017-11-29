Москва назвала профессиональным перехват самолета США над Черным морем

«Ничего необычного в этой ситуации нет. Экипаж истребителя дежурных средств ПВО Южного военного округа действовал профессионально. Это обычная практика предупреждения нарушения воздушной границы. Её используют ВВС и других стран, в том числе и самих Соединённых Штатов Америки», — заявил газете «Красная Звезда» командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Видео Минобороны РФ подтвердило перехват американского разведчика

«Маневр был выполнен лишь после того, как американский самолёт-разведчик приблизился к государственной границе Российской Федерации на расстояние порядка 10 км. Действия экипажа Су-30 вынудили самолёт “Посейдон” изменить курс. Наш истребитель сопроводил американский самолёт и, убедившись, что “Посейдон” удалился от государственной границы Российской Федерации, вернулся на аэродром базирования», — сообщил генерал-лейтенант.

Он отметил, что российские южные границы надежно защищены.

«Интенсивность полётов самолётов блока НАТО у наших южных границ довольно высокая, так что работа авиационных экипажей дежурных сил ПВО Южного военного округа больше напоминает плановые полёты. Средствами контроля воздушного пространства подразделений ПВО ЮВО ведётся постоянное наблюдение за воздушной обстановкой у нашей границы. Дежурные силы противовоздушной обороны находятся в постоянной готовности предотвратить любые нарушения государственной границы Российской Федерации с воздуха», — сказал В. Севостьянов.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что российский истребитель совершил небезопасный «перехват» американского патрульного противолодочного самолета США P-8 Poseidon. Инцидент произошел 25 ноября.

Самолеты-разведчики США сами провоцируют российских военных, подлетая над Черным морем близко к госгранице РФ, заявлял ранее «Интерфаксу» бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов.