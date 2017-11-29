Госдеп обвинил Кубу в создании «иллюзии демократии»

Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, состоявшееся в воскресенье голосование станет лишь «первым этапом» процесса «недемократических выборов» нового главы государства в 2018 году. «К сожалению, прошедшие выборы вновь демонстрируют, как кубинский режим сохраняет авторитарный строй, пытаясь создать для всего мира иллюзию демократии», — сказала Науэрт. Она утверждала, что «огромное число независимых кандидатов» не были допущены к предвыборной гонке, в ней участвовали лишь люди, «следовавшие одной идеологии».
Прошедшее голосование стало первым этапом всеобщих выборов. Вслед за ним состоятся выборы делегатов провинциальных ассамблей и депутатов Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) — высшего органа государственной власти в стране. Даты их проведения пока не объявлены. Согласно конституции, эти органы власти обновляются раз в пять лет.
В конце февраля 2018 года депутаты Национальной ассамблеи нового состава назначат председателя Госсовета — главу государства и правительства. С 2008 года эту должность занимает Рауль Кастро, сменивший на этом посту своего старшего брата Фиделя.
86-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту главы государства, который закончится в феврале 2018 года, станет для него последним. В числе его наиболее вероятных преемников называют 57-летнего первого заместителя председателя Совета министров Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Вместе с тем, как ожидается, до 2021 года Рауль Кастро останется во главе Коммунистической партии Кубы — единственной официальной политической партии в островном государстве.