Госдеп обвинил Кубу в создании «иллюзии демократии»

Источник: AP 2017

Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, состоявшееся в воскресенье голосование станет лишь «первым этапом» процесса «недемократических выборов» нового главы государства в 2018 году. «К сожалению, прошедшие выборы вновь демонстрируют, как кубинский режим сохраняет авторитарный строй, пытаясь создать для всего мира иллюзию демократии», — сказала Науэрт. Она утверждала, что «огромное число независимых кандидатов» не были допущены к предвыборной гонке, в ней участвовали лишь люди, «следовавшие одной идеологии».

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Прошедшее голосование стало первым этапом всеобщих выборов. Вслед за ним состоятся выборы делегатов провинциальных ассамблей и депутатов Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) — высшего органа государственной власти в стране. Даты их проведения пока не объявлены. Согласно конституции, эти органы власти обновляются раз в пять лет.

В конце февраля 2018 года депутаты Национальной ассамблеи нового состава назначат председателя Госсовета — главу государства и правительства. С 2008 года эту должность занимает Рауль Кастро, сменивший на этом посту своего старшего брата Фиделя.