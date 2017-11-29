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02:26 (мск), источник: Интерфакс

Госдеп США призвал российские власти не применять закон о СМИ-иноагентах

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Госдепартамент США назвал российский закон о СМИ-иностранных агентах угрозой свободе слова в РФ.

«Соединенные Штаты призывают российские власти не использовать это законодательство для ограничения работы СМИ и свободы слова», — говорится в сообщении Госдепа, распространенном в среду (по московскому времени).

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«Новое российское законодательство, позволяющее министерству юстиции называть СМИ “иностранными агентами” и контролировать или блокировать определенную интернет-деятельность, представляет еще одну угрозу свободным СМИ в России», — заявили в Госдепе.

В заявлении также говорится, что свобода слова — «универсальное обязательство по соблюдению прав человека, которое Россия обязалась выполнять», даже если речь идет о СМИ, «которые правительство может найти неудобными».

«Попытка российского правительства оправдать новое законодательство, ориентированное на СМИ, как ответ на требования прозрачности согласно Акту о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года (действующему в США — ИФ) является неискренней и неуместной», — отмечается в заявлении.

«FARA не контролирует содержание распространяемой информации, не ограничивает публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и не ограничивает возможность организации работать», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

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