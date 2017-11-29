Жители Владивостока смогут задать вопрос Игорю Пушкареву

«Более полугода, благодаря социальным сетям, мне удаётся говорить и быть услышанным общественностью. Все детали нашего уголовного дела, новости и комментарии по происходящим событиям в деле и Владивостоке размешаются как на моих страницах, так и на сайте в поддержку. За последний месяц произошло много событий, и я знаю, что у многих из вас накопились вопросы. Однако учитывая то, что лично нет возможности вести аккаунты в социальных сетях, считаю правильным усилить линию «Обратной связи». Раз в месяц в моих аккаунтах будут публиковаться подобные посты, где каждый из вас может задать любой интересующий вопрос вне зависимости от темы. Все вопросы можно написать в личном сообщении, в комментариях под постом или на сайте в поддержку в соответствующем разделе.
Уверен, что такая форма «Обратной связи» даст свои плоды, ведь уже полтора года многие продолжают меня поддерживать и это даёт силы не подать духом и доказывать свою невиновность. Я всегда был открыт к разговору в ежедневной работе на посту главы города Владивостока и сейчас, готов отвечать и давать комментарии и пояснения по важным вопросам, — написал Игорь Пушкарев.
Напомним, 1 июня 2016 года Игорь Пушкарев был арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела по нарушению закона при закупках строительных материалов. Позднее он был обвинён в получении взятки от родного брата Андрея Пушкарёва, ранее возглавлявшего холдинг «Востокцемент». Игорь Пушкарёв не признаёт свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора.3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года.