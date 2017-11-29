Премьер Канады принес формальные извинения сексуальным меньшинствам за былые притеснения

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«Это печальная история людей, которых государство заклеймило преступниками, людей, которые потеряли [из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации] средства к существованию, а в некоторых случаях и жизни, — сказал он во время выступления в стенах национального парламента. — Со стыдом и грустью, а также с глубоким сожалением об этих вещах, которые нами были сделаны, я сегодня заявляю: мы были не правы, мы просим прощения». Трюдо добавил, что увольнение людей с госслужбы только за их нетрадиционную сексуальную ориентацию — «это наша коллективная вина», и что эти люди «заслуживают справедливости».

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В понедельник агентство The Canadian Press сообщило, что либеральное правительство Канады выплатит более 100 млн канадских долларов ($79 млн) в виде компенсаций представителям сексуальных меньшинств, которые из-за своей ориентации лишились работы на госслужбе и в Вооруженных силах страны в 1950—1990-е годы.

К 1960-м годам в базе канадской полиции содержались данные на 9 тыс. федеральных служащих, которых подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. В 1969 году парламент страны принял закон о декриминализации гомосексуализма и частично снял запрет на аборты. В 1977 году провинция Квебек стала первым канадским регионом, который включил понятие сексуальная ориентация в местный Закон о правах человека. Два года спустя Канадская комиссия по правам человека рекомендовала федеральным властям сделать то же самое на национальном уровне, но в Канадский закон о правах человека соответствующая статья была включена только в 1996 году.