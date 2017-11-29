Президент Венесуэлы отказался считать себя диктатором

«Мы — гарантия права и демократии, я — это демократия, — цитирует главу государства сайт телеканала Venezolana de Televisi? n. — Меня и Чавеса обвиняли в том, что мы диктаторы, но мы никогда ими не были и стали бы, потому что мы пришли из рядов борцов против авторитарного буржуазного государства, которое правило страной в XX веке». По мнению главы государства, «буржуазия» продолжает вести «экономическую войну» против венесуэльского народа.