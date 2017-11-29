Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: жена Джигарханяна прокомментировала развод
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8День благодарения
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
05:05 (мск), источник: ТАСС

Президент Венесуэлы отказался считать себя диктатором

ТАСС, 29 ноября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения в диктаторских замашках, исходящие от его политических противников. Соответствующие заявления он сделал во вторник на встрече с работниками нефтяной промышленности страны.

Источник: AP 2017

«Мы — гарантия права и демократии, я — это демократия, — цитирует главу государства сайт телеканала Venezolana de Televisi? n. — Меня и Чавеса обвиняли в том, что мы диктаторы, но мы никогда ими не были и стали бы, потому что мы пришли из рядов борцов против авторитарного буржуазного государства, которое правило страной в XX веке». По мнению главы государства, «буржуазия» продолжает вести «экономическую войну» против венесуэльского народа.

С апреля этого года Венесуэлу, переживающую острый социально-экономический кризис, несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Чечне положили конец старинному обычаю
Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь