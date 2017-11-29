Пенс сообщил о действиях США в ответ на запуск ракеты КНДР

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

«Только на прошлой неделе президент (США Дональд) Трамп причислил Северную Корею к странам-пособникам терроризма и в свете сегодняшней провокации наша администрация рассматривает дополнительные меры», — сказал Пенс, выступая в Hudson Institute в Нью-Йорке.

Он заявил, что «режиму Ким (Чен Ына) лучше бы не испытывал решимость этого президента или возможности вооруженных сил США».

«Мы продолжим разворачивать все ресурсы США, чтобы экономическое и дипломатическое давление заставило Северную Корею раз и навсегда отказаться от своей ядерной и баллистической программы», — сказал Пенс.