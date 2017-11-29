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05:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Трансграничный переход на Большом Уссурийском — приоритет Хабаровского края

Состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Москве состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Совещание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В работе приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов, в том числе губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, а также представители бизнеса.

Участники встречи обсудили вопросы исполнения поручений президента и правительства России по развитию Дальнего Востока, вопросы развития сети местных аэропортов и повышения доступности авиаперевозок, строительство и реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Дмитрий Медведев отметил, что на Дальнем Востоке удалось обеспечить ежегодный экономический рост, который превышает общероссийские темпы. За 9 месяцев этого года рост инвестиций в основной капитал составил более 10%, объёмы строительства за истекшие 10 месяцев текущего года выросли на 11%, промышленное производство — на 3%, сельское хозяйство — около 5%. Суммарный объём заявленных инвестиций превышает 3,5 трлн рублей. Глава правительства подчеркнул, что это результат принятых мер по стимулированию инвестиций, улучшению деловой среды.

«Решения в комплексе уже дают неплохой результат: на 1 рубль государственных вложений в инфраструктуру приходится фактически 10 вложенных рублей частных инвестиций. Здесь важно не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше. Тем более что наши соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону очень активно развиваются. Нам нужно стараться с ними держаться как минимум наравне», — сказал Дмитрий Медведев.

В то же время он подчеркнул, что одним из факторов, сдерживающих развитие Дальнего Востока, является транспортная доступность.
«Особенно это касается двух позиций — строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Понятно, что регион очень большой, слабозаселённый, работа малой авиации имеет критическое значение. Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям и становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развитии туристических направлений», — отметил председатель правительства РФ.

Вице-премьер Юрий Трутнев по итогам совещания сообщил, что были даны поручения по строительству аэропортов с указанием конкретных сроков. Речь идёт о 40 воздушных гаванях в ДФО. Говоря о развитии пунктов пропуска через границу, Юрий Трутнев подчеркнул, что большинство из них не отвечают тому, что происходит на Дальнем Востоке.

«Дальний Восток развивается, создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали. На сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 млн т грузов, а потенциал до 2020 года — около 70. Соответственно, надо тоже в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты, реконструировать уже имеющиеся», — отметил вице-премьер.
С докладом о строительстве пунктов пропуска на заседании комиссии выступил губернатор Вячеслав Шпорт. Он подчеркнул, что для властей края приоритетным является создание трансграничного перехода на острове Большой Уссурийский.

Было отмечено, что президентом и правительством России поддержано создание именно грузопассажирского пункта пропуска. Вячеслав Шпорт отметил, что такое предложение исходило, в том числе, и от хабаровского бизнеса. Компании готовы нарастить объемы экспорта своей продукции в КНР.

«С КНР согласовано месторасположение пункта пропуска. Сейчас правительством края вносятся уточнения в технико-экономическое обоснование строительства этого объекта. Мы просим предусмотреть финансирование в рамках федеральной целевой программы “Государственная граница”. Кроме того, мы поддерживаем предложение минтранса России по разработке механизмов привлечения частных инвестиций в инфраструктуру пунктов пропуска», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае прорабатываются вопросы строительства и модернизации пунктов пропуска за счет частных инвестиций. Речь идет о перспективных планах компании «Сахатранс» в Ванино и компании «Ремсталь» в Советской Гавани.

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