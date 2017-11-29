Трансграничный переход на Большом Уссурийском — приоритет Хабаровского края
Состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
В Москве состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам
Участники встречи обсудили вопросы исполнения поручений президента и правительства России по развитию Дальнего Востока, вопросы развития сети местных аэропортов и повышения доступности авиаперевозок, строительство и реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Решения в комплексе уже дают неплохой результат: на 1 рубль государственных вложений в инфраструктуру приходится фактически 10 вложенных рублей частных инвестиций. Здесь важно не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше. Тем более что наши соседи по
В то же время он подчеркнул, что одним из факторов, сдерживающих развитие Дальнего Востока, является транспортная доступность.
«Особенно это касается двух позиций — строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Понятно, что регион очень большой, слабозаселённый, работа малой авиации имеет критическое значение. Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям и становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развитии туристических направлений», — отметил председатель правительства РФ.
«Дальний Восток развивается, создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали. На сегодняшний день экспортные возможности обеспечиваются на 17 млн т грузов, а потенциал до 2020 года — около 70. Соответственно, надо тоже в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты, реконструировать уже имеющиеся», — отметил
С докладом о строительстве пунктов пропуска на заседании комиссии выступил губернатор Вячеслав Шпорт. Он подчеркнул, что для властей края приоритетным является создание трансграничного перехода на острове Большой Уссурийский.
«С КНР согласовано месторасположение пункта пропуска. Сейчас правительством края вносятся уточнения в
Напомним, что сейчас в Хабаровском крае прорабатываются вопросы строительства и модернизации пунктов пропуска за счет частных инвестиций. Речь идет о перспективных планах компании «Сахатранс» в Ванино и компании «Ремсталь» в Советской Гавани.