Эдуарда Дикунова избрали председателем комиссии по депутатской этике ЗС Иркутской области

Депутата Законодательного собрания Иркутской области от партии «Гражданская платформа» Эдуарда Дикунова избрали председателем комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями сегодня, 29 ноября, на 56-й сессии регионального парламента. В ходе тайного голосования за его кандидатуру проголосовали 29 депутатов из 41-го. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, лидер фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко покинул региональный парламент. Заявление об этом было зачитано 10 ноября на 55-й сессии ЗС. В письме парламентарий объяснил свое решение выходом на страховую пенсию.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что некоторые СМИ региона еще до объявления официальной отставки депутата написали о том, что к Владимиру Матиенко «постучалась» прокуратура и попросила разъяснить некоторые вопросы, связанные с его недвижимостью в Праге (Чехия). Судьба одномандатного округа № 4 (часть Свердловского района Иркутска) в преддверии выборов в Заксобрание в 2018 году встала на кон. Освобождение такого электорально разнородного, оппозиционного и, безусловно, интересного как для опытных политиков, так и для амбициозной молодежи округа может вылиться в серьезную предвыборную грызню.