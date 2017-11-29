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06:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Эдуарда Дикунова избрали председателем комиссии по депутатской этике ЗС Иркутской области

Большинство депутатов одобрили его кандидатуру.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутата Законодательного собрания Иркутской области от партии «Гражданская платформа» Эдуарда Дикунова избрали председателем комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями сегодня, 29 ноября, на 56-й сессии регионального парламента. В ходе тайного голосования за его кандидатуру проголосовали 29 депутатов из 41-го. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, депутат Законодательного собрания Иркутской области, председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями, лидер фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко покинул региональный парламент. Заявление об этом было зачитано 10 ноября на 55-й сессии ЗС. В письме парламентарий объяснил свое решение выходом на страховую пенсию.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что некоторые СМИ региона еще до объявления официальной отставки депутата написали о том, что к Владимиру Матиенко «постучалась» прокуратура и попросила разъяснить некоторые вопросы, связанные с его недвижимостью в Праге (Чехия). Судьба одномандатного округа № 4 (часть Свердловского района Иркутска) в преддверии выборов в Заксобрание в 2018 году встала на кон. Освобождение такого электорально разнородного, оппозиционного и, безусловно, интересного как для опытных политиков, так и для амбициозной молодежи округа может вылиться в серьезную предвыборную грызню.

Позже спикер ЗС Сергей Брилка подтвердил, что уход Владимира Матиенко связан с владением зарубежными активами.

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