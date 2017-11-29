Деньги на достройку «Хаятта» во Владивостоке отправят в топку

Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.

Госгарантию, одобренную ранее для ОАО «Наш дом Приморье» на достройку пятизвездочной гостиницы «Хаятт» на Корабельной набережной Владивостока, передадут КГУП «Примтпелоэнерго». Теплоснабжающее предприятие получит государственную гарантию на 600 млн рублей, чтобы привлечь кредитные ресурсы для обеспечения своей текущей деятельности и пополнить запасы топлива и стабилизировать ситуацию в ряде «замерзающих» муниципалитетов Приморья. Такое решение на очередном заседании принял краевой парламент сегодня, 29 ноября. Одновременно депутаты инициировали проверку деятельности КГУП «Примтеплоэнерго», сообщает ИА PrimaMedia.

В прежней редакции бюджет Приморья на 2017 год предусматривал предоставление госгарантии в размере 1,2 млрд рублей ОАО «Наш дом — Приморье», выступающему застройщиком отелей класса «пять звезд» во Владивостоке. Однако НДП до настоящего времени госгарантией не воспользовался, поэтому часть зарезервированной в бюджете суммы — 600 млн рублей — администрация Приморья предложила выделить в качестве госгарантии КГУП «Примтеплоэнерго». Это позволит теплоснабжающему предприятию, которое находится в сложной финансовой ситуации, привлечь кредитные ресурсы для обеспечения своей текущей деятельности, чтобы пополнить запасы топлива на котельных в ряде муниципалитетов Приморья. С нехваткой топлива, напомним, столкнулись Дальнегорский ГО, Кавалеровский и Ольгинский районы. В итоге, с 23 октября в этих территориях снизили температуру подачи тепла и в жилые дома, и в зданиях соцкультбыта.

Депутаты парламента Приморья корректировку в бюджет на 2017 год и плановый период 2017—2018 годов одобрили с уточнением, что сейчас важно не заморозить северные территории. Срок погашения предоставленной гарантии — конец 2018 года.

— Краевой бюджет дает гарантию КГУП «Примтеплоэнерго» для того, чтобы оно могло закупить топливо, которое необходимо для прохождения отопительного сезона. Медлить с этим решением было нельзя, поскольку от него зависит нормальное теплоснабжение десятков тысяч жителей Приморья, — объяснил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян.

Однако вопросов к «Примтеплоэнерго» это не снимает. После того, как ситуация с теплоснабжением северных территорий Приморья будет нормализована, парламентарии обязательно вернутся к рассмотрению текущей ситуации в «Примтеплоэнерго».

— Нужно разобраться в том, почему нынешнему руководству КГУП досталось столь плачевное наследство. Мы намерены детально проанализировать, как расходовались средства, ранее выделенные «Примтеплоэнерго» из бюджета Приморского края, — рассказал накануне в беседе с корр. агентства Галуст Ахоян.

В ходе заседания депутаты инициировали вопрос о проверке деятельности КГУП «Примтеплоэнерго». По словам председателя комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, «слово банкротство не просто витает в воздухе». Парламент обратился в Контрольно-счетную палату Приморского края, чтобы аудиторы провели тщательную проверку.

Также в ходе заседания прозвучал вопрос, из каких средств «Примтеплоэнерго» планирует гасить этот кредит. Курирующий вице-губернатор Александр Юров отметил, что за счет средства, получаемых благодаря текущей деятельности, в частности, средств, которые заложены в тариф.

По его словам, ситуация с отоплением в северных территориях выравнивается.