Бурков назвал особенности Омской области

«Когда поехал сюда, посмотрел интернет. Сложилось впечатление, что все плохо. На месте увидел другой регион. Видел более отсталые регионы, даже в плане кадрового потенциала. Здесь у нас есть все: и промышленность, и сельское хозяйство, и кадровый потенциал», — отметил Бурков.