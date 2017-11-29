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06:49 (мск), источник: СуперОмск

Бурков назвал особенности Омской области

На сегодняшней встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков рассказал об особенностях региона, которые он увидел за почти два месяца работы.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По его мнению, территория имеет огромный потенциал для развития.

«Когда поехал сюда, посмотрел интернет. Сложилось впечатление, что все плохо. На месте увидел другой регион. Видел более отсталые регионы, даже в плане кадрового потенциала. Здесь у нас есть все: и промышленность, и сельское хозяйство, и кадровый потенциал», — отметил Бурков.

По словам врио губернатора, по количеству театров Омск превосходит любой миллионный город. А журналистов на душу населения здесь больше, чем в Екатеринбурге и Новосибирске.

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