Буркову в правительстве Омской области не хватило живости
На сегодняшней встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков признался, что его удивила управленческая культура региона.
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На сегодняшней встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков признался, что его удивила управленческая культура региона.
«Областное правительство покидают министры, которые не справляются со своими обязанностями. Не хватает живости в принятии решений. Долго приступают к решению вопросов, а потом все идет в тупик. Я уже здесь с этим столкнулся», — сказал Бурков.
Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне в отставку был отправлен министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев и его первый заместитель. До этого областное правительство покинул министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров.