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09:50 (мск), источник: СуперОмск

Буркову в правительстве Омской области не хватило живости

На сегодняшней встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков признался, что его удивила управленческая культура региона.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Областное правительство покидают министры, которые не справляются со своими обязанностями. Не хватает живости в принятии решений. Долго приступают к решению вопросов, а потом все идет в тупик. Я уже здесь с этим столкнулся», — сказал Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне в отставку был отправлен министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев и его первый заместитель. До этого областное правительство покинул министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров.

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