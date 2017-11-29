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06:52 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Приморье хотят ограничить сбор кедровых орехов

Приморские депутаты хотят установить срок, в течение которого будет разрешён сбор кедровых шишек. Это позволит сохранить леса, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Приморского края.

Источник: ИТАР-ТАСС

Принятые в первом чтении поправки в закон «Об использовании лесов в Приморском крае» направлены на то, чтобы защитить приморскую тайгу. Законопроект отводит на сбор кедровых орехов срок с 1 октября по 15 ноября.

Во время сбора орехов будет запрещено вырубать деревья и кустарники, а также «применять инструменты, механизмы и устройства, которые могут повредить лесные насаждения».

С октября и до начала ноября в Приморье не прекращались лесные пожары. Огонь прошёл 15 тыс. гектаров, режим ЧС пришлось вводить в пяти субъектах. Край оказался не готов в борьбе с пожарами: чиновники говорили о нехватке людей, техники и денег.

В МЧС считают, что огонь возникает из-за безответственного поведения людей в лесах при сборе урожая шишек и дикоросов, а также во время охоты.

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