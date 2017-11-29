В Приморье хотят ограничить сбор кедровых орехов

Источник: ИТАР-ТАСС

Принятые в первом чтении поправки в закон «Об использовании лесов в Приморском крае» направлены на то, чтобы защитить приморскую тайгу. Законопроект отводит на сбор кедровых орехов срок с 1 октября по 15 ноября.

Во время сбора орехов будет запрещено вырубать деревья и кустарники, а также «применять инструменты, механизмы и устройства, которые могут повредить лесные насаждения».

С октября и до начала ноября в Приморье не прекращались лесные пожары. Огонь прошёл 15 тыс. гектаров, режим ЧС пришлось вводить в пяти субъектах. Край оказался не готов в борьбе с пожарами: чиновники говорили о нехватке людей, техники и денег.