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08:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Уроженец Новосибирска генерал Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы РФ

Ранее Суровикин занимал должность командующего российской группировки войск в Сирии, об этом сообщает печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Уроженец Новосибирска генерал Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы РФ, об этом сообщает печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин указом президента Владимира Путина возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

«Отметим, что именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике», — говорится в сообщении «Красной звезды».

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.

В 2008 году Суровикин был назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба Приволжско-Уральского, а впоследствии Центрального военных округов.

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