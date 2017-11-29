Уроженец Новосибирска генерал Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы РФ, об этом сообщает печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин указом президента Владимира Путина возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

«Отметим, что именно под командованием генерал-полковника Сергея Суровикина российская группировка войск в Сирии во взаимодействии с сирийскими вооружёнными силами достигла максимальных успехов в борьбе с международным терроризмом, почти уничтожив его оплот в этой арабской республике», — говорится в сообщении «Красной звезды».

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.