Уроженец Новосибирска генерал Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы РФ
Ранее Суровикин занимал должность командующего российской группировки войск в Сирии, об этом сообщает печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».
Ранее Суровикин занимал должность командующего российской группировки войск в Сирии, об этом сообщает печатный орган Минобороны, газета «Красная звезда».
Уроженец Новосибирска генерал Сергей Суровикин возглавил
Командующий российской группировкой войск в Сирии
«Отметим, что именно под командованием
Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, в последующем — с отличием Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С июня 2004 года командовал 42-й гвардейской дивизией, дислоцированной в Чечне.
В 2008 году Суровикин был назначен начальником главного оперативного управления Генерального штаба, в 2010 году занимал должность начальника штаба