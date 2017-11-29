Новосибирский экс-губернатор Городецкий назначен помощником полпреда президента в СФО
Владимир Городецкий возглавлял Новосибирскую область с 2014 года, 6 октября 2017 года Владимир Путин принял его досрочную отставку.
Владимир Городецкий возглавлял Новосибирскую область с 2014 года, 6 октября 2017 года Владимир Путин принял его досрочную отставку.
НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Информацию о назначении 69-летнего
Городецкий был губернатором Новосибирской области с 2014 года, до этого он более 13 лет занимал пост мэра Новосибирска.
«Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Официальное представление состоится завтра», — сообщили ТАСС в аппарате полпреда.
6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Городецкого с поста губернатора Новосибирской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Андрей Травников. До этого назначения он был мэром Вологды.
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назначен главным советником мэра Новосибирска и первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя. 24 ноября он уже приступил к работе в мэрии.