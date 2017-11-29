Новосибирский экс-губернатор Городецкий назначен помощником полпреда президента в СФО

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Информацию о назначении 69-летнего экс-губернатора в среду ТАСС подтвердили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Городецкий был губернатором Новосибирской области с 2014 года, до этого он более 13 лет занимал пост мэра Новосибирска.

«Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Официальное представление состоится завтра», — сообщили ТАСС в аппарате полпреда.

6 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Городецкого с поста губернатора Новосибирской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Андрей Травников. До этого назначения он был мэром Вологды.