Железная дорога в обход Украины заработает в полной мере до конца года

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца года, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

«До конца этого года это направление заработает в полном объёме, и мы полностью переведём движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

По словам министра, речь идёт о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых поездов.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе, а движение планировалось запустить осенью.

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РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда, в середине ноября — пассажирские, которые шли без остановок по старой линии.

Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа.