Железная дорога в обход Украины заработает в полной мере до конца года
В сентябре по участку пустили грузовые поезда, в ноябре — пассажирские. Дорогу стали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году.
В сентябре по участку пустили грузовые поезда, в ноябре — пассажирские. Дорогу стали строить после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца года, сообщил министр транспорта Максим Соколов.
«До конца этого года это направление заработает в полном объёме, и мы полностью переведём движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.
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РЖД в сентябре 2017 года запустили по новому обходу грузовые поезда, в середине ноября — пассажирские, которые шли без остановок по старой линии.
Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября текущего года сообщал журналистам, что компания запустит пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа.
В частности, на первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.