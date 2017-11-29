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11:14 (мск), источник: РИА Крым

Закон о списании украинских кредитов принят во втором чтении

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Государственный совет Крыма в среду принял во втором чтении закон, регламентирующий порядок списания с крымчан долгов по кредитам перед украинскими банками. За принятие документа проголосовали 63 депутата.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был принят в первом чтении 20 сентября этого года. К документу были принят 18 поправок.

«Подлежит списанию задолженность, соответствующая одному из следующих условий, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей», — говорится в законе.

Законопроектом устанавливаются основания и порядок реструктуризации задолженности физических и юридических лиц, имеющих место жительства на территории Республики Крым, по кредитным договорам, заключенным с украинскими банками, в отношении которых Национальным банком Украины было принято решение о прекращении их деятельности на территории Республики Крым и Севастополя.

В документе также прописываются механизмы и категории заемщиков, имеющих право на реструктуризацию задолженности перед украинскими банками, которые оставили полуостров в одностороннем порядке после воссоединения Крыма с Россией.

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