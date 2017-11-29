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12:49 (мск), источник: Pro Город Самара

Дмитрий Азаров рассказал о будущем главе Самары

Врио губернатора отметил, что хочет видеть на посту мэра порядочного человека.

Источник: Reuters

Новый мэр Самары должен быть порядочным и обладать опытом в управлении сложными системами, считает врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он рассказал вчера, 28 ноября, в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия — 24».

«Для меня порядочность — это фундамент, на котором все остальное может строиться, потому что из порядочности, конечно, вытекает колоссальная ответственность. Конечно, только на этой основе профессионализм человека, его навыки будут реализовываться на благо людей и родного города, а не в интересах корыстных частных лиц», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, город-миллионник — это сложная система, и было бы очень хорошо, если среди кандидатов появился бы человек с опытом управления такими системами, в том числе и городским округом.

Также Азаров отметил, что у нового мэра не будет времени на раскачку. В частности, это связано с близящимся ЧМ-2018.

Напомним, прием заявок на пост главы Самары стартовал 20 ноября. Сам конкурс намечен на 20—22 декабря. На данный момент побороться за кресло мэра изъявили желание 37-летний гендиректор ООО «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев и начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) 47-летний Владимир Григорьев.

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