Дмитрий Азаров рассказал о будущем главе Самары
Врио губернатора отметил, что хочет видеть на посту мэра порядочного человека.
Врио губернатора отметил, что хочет видеть на посту мэра порядочного человека.
Новый мэр Самары должен быть порядочным и обладать опытом в управлении сложными системами, считает врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он рассказал вчера, 28 ноября, в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия — 24».
«Для меня порядочность — это фундамент, на котором все остальное может строиться, потому что из порядочности, конечно, вытекает колоссальная ответственность. Конечно, только на этой основе профессионализм человека, его навыки будут реализовываться на благо людей и родного города, а не в интересах корыстных частных лиц», — подчеркнул Дмитрий Азаров.
По словам главы региона,
Также Азаров отметил, что у нового мэра не будет времени на раскачку. В частности, это связано с близящимся ЧМ-2018.
Напомним, прием заявок на пост главы Самары стартовал 20 ноября. Сам конкурс намечен на