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12:38 (мск), источник: Новый Калининград

Александр Ярошук в третий раз стал главой Калининграда

Александр Ярошук большинством голосов депутатов горсовета избран на третий срок. Тайное голосование прошло в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Депутатам нужно было выбрать между ним, бывшим заместителем главы администрации Калининграда Александром Зуевым (он одновременно возглавлял комитет муниципального имущества и земельных ресурсов), который уволился по собственному желанию в июле этого года и экс-замглавы администрации Балтийска Евгением Андреевым. В итоге за Ярошука проголосовали 23 депутата, за Зуева — два человека, за Андреева не отдал свой голос никто. Пять депутатов Горсовета проголосовали против Ярошука.

Впервые в постсоветской истории областного центра его глава избирался не населением города напрямую. Руководить Калининградом Александру Ярошуку предстоит в течение четырех лет — столько, сколько осталось работать действующему состав горсовета. Таким образом, всего Ярошук будет возглавлять город 14 лет: впервые его избрали в 2007 году.

Напомним, изначально на этот пост претендовали 7 человек, однако в минувшую пятницу конкурсная комиссия отсеяла четверых из них.

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