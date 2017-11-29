Александр Ярошук в третий раз стал главой Калининграда

Депутатам нужно было выбрать между ним, бывшим заместителем главы администрации Калининграда Александром Зуевым (он одновременно возглавлял комитет муниципального имущества и земельных ресурсов), который уволился по собственному желанию в июле этого года и экс-замглавы администрации Балтийска Евгением Андреевым. В итоге за Ярошука проголосовали 23 депутата, за Зуева — два человека, за Андреева не отдал свой голос никто. Пять депутатов Горсовета проголосовали против Ярошука.