Александр Ярошук в третий раз стал главой Калининграда
Александр Ярошук большинством голосов депутатов горсовета избран на третий срок. Тайное голосование прошло в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Александр Ярошук большинством голосов депутатов горсовета избран на третий срок. Тайное голосование прошло в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Депутатам нужно было выбрать между ним, бывшим заместителем главы администрации Калининграда Александром Зуевым (он одновременно возглавлял комитет муниципального имущества и земельных ресурсов), который уволился по собственному желанию в июле этого года и
Впервые в постсоветской истории областного центра его глава избирался не населением города напрямую. Руководить Калининградом Александру Ярошуку предстоит в течение четырех лет — столько, сколько осталось работать действующему состав горсовета. Таким образом, всего Ярошук будет возглавлять город 14 лет: впервые его избрали в 2007 году.
Напомним, изначально на этот пост претендовали 7 человек, однако в минувшую пятницу конкурсная комиссия отсеяла четверых из них.