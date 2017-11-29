Фракция ЛДПР в горсовете отказалась голосовать за бюджет Калининграда
Депутаты городского Совета Калининграда от ЛДПР отказались голосовать за городской бюджет. Это произошло на заседании в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Депутаты городского Совета Калининграда от ЛДПР отказались голосовать за городской бюджет. Это произошло на заседании в среду, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Об этом решении сообщила депутат Алина Васичева. Она заявила, что «мнение избирателей — это мнение ЛДПР», при этом ни одно предложение от этой партии не было поддержано. По мнению Васичевой, она и ее коллеги не могут проголосовать за бюджет, в котором выделяются «средства на местные СМИ, которые освещают деятельность партии власти», а не «на социальные нужды жителей нашего города».
Тем не менее, большинством голосов бюджет был принят во втором и третьем чтениях.
Кроме того, представители фракции ЛДПР заявили, что будут голосовать против всех кандидатов на выборах мэра Калининграда.
Напомним, фракция ЛДПР в горсовете состоит из трёх человек.