Фракция ЛДПР в горсовете отказалась голосовать за бюджет Калининграда

Об этом решении сообщила депутат Алина Васичева. Она заявила, что «мнение избирателей — это мнение ЛДПР», при этом ни одно предложение от этой партии не было поддержано. По мнению Васичевой, она и ее коллеги не могут проголосовать за бюджет, в котором выделяются «средства на местные СМИ, которые освещают деятельность партии власти», а не «на социальные нужды жителей нашего города».