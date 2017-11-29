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14:24 (мск), источник: dostup1.ru

Депутат Заксобрания Ушаков досрочно сложит полномочия

Парламентарий займет пост первого замминистра строительства Челябинской области.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Ушаков досрочно сложит полномочия на заседании областного парламента 30 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Парламентарий переходит на работу в правительство Челябинской области. По данным Агентства новостей «Доступ», он займет пост первого заместителя министра строительства региона.

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 Депутат Заксобрания Ушаков досрочно сложит полномочия
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