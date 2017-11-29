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14:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор назвал нового мэра Омска «дамой с характером»

Врио главы региона Александр Бурков считает, что избранный мэр Омска Оксана Фадина сумела зарекомендовать себя как эффективный управленец.

Одним из главных событий Омской области сегодня, 29 ноября, стала встреча врио губернатора региона Александра Буркова с руководителями и корреспондентами региональных и федеральных СМИ.

В том числе в ходе этой встречи Бурков навал мэра Омска Оксану Фадину «дамой с характером».

«Кто бы ни стал мэром, он становится самостоятельной единицей, и возможны дискуссии. Не надо думать, что пришёл новый мэр, и проблем не стало. Оксана Фадина — дама с характером. Да, она встроилась в общую вертикаль, и это даёт надежду на конструктивные решения. Мне не надо, чтобы мэр ходил строем. Надо, чтобы он отстаивал свою точку зрения и интересы муниципалитета», —цитирует руководителя региона портал Оm1.ru.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, на встрече был затронут вопрос взаимоотношений Омска и региона «в части распределения финансовых ресурсов». Бурков заявил, что он готов помогать городу, готов пересмотреть межбюджетные отношения.

«Нам важно, чтобы новый мэр вступил в должность и определил, в каких направлениях есть проблемы, куда в первую очередь нужно направить средства», — прокомментировал Александр Бурков, добавив, что Фадина сумела зарекомендовать себя как эффективный управленец.

По мнению руководителя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Омской области Антона Берендеева, пока рано говорить о том, насколько эффективной будет работа Оксаны Фадиной на посту мэра Омска:

Как сообщал ИА REGNUM, осенью 2017 года в Омской области произошло два значимых политических события. В регионе сменился губернатор, в Омске — мэр.

9 октября ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио губернатора был назначен справоросс Александр Бурков.

Вячеслав Двораковский, выигравший выборы мэра Омска в 2012 году, покинул пост градоначальника в июле текущего года. И. о. мэра стал первый заместитель главы города Сергей Фролов (в ноябре был назначен вице-губернатором — прим. ИА REGNUM). Так как прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году, нового градоначальника выбрали депутаты горсовета. 22 ноября 2017 года народные избранники отдали за Фадину 31 голос.

Оксана Фадина вступит в должность мэра Омска 8 декабря.

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