Губернатор назвал нового мэра Омска «дамой с характером»

Одним из главных событий Омской области сегодня, 29 ноября, стала встреча врио губернатора региона Александра Буркова с руководителями и корреспондентами региональных и федеральных СМИ.

В том числе в ходе этой встречи Бурков навал мэра Омска Оксану Фадину «дамой с характером».

«Кто бы ни стал мэром, он становится самостоятельной единицей, и возможны дискуссии. Не надо думать, что пришёл новый мэр, и проблем не стало. Оксана Фадина — дама с характером. Да, она встроилась в общую вертикаль, и это даёт надежду на конструктивные решения. Мне не надо, чтобы мэр ходил строем. Надо, чтобы он отстаивал свою точку зрения и интересы муниципалитета», —цитирует руководителя региона портал Оm1.ru.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, на встрече был затронут вопрос взаимоотношений Омска и региона «в части распределения финансовых ресурсов». Бурков заявил, что он готов помогать городу, готов пересмотреть межбюджетные отношения.

«Нам важно, чтобы новый мэр вступил в должность и определил, в каких направлениях есть проблемы, куда в первую очередь нужно направить средства», — прокомментировал Александр Бурков, добавив, что Фадина сумела зарекомендовать себя как эффективный управленец.

По мнению руководителя фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Омской области Антона Берендеева, пока рано говорить о том, насколько эффективной будет работа Оксаны Фадиной на посту мэра Омска:

Как сообщал ИА REGNUM, осенью 2017 года в Омской области произошло два значимых политических события. В регионе сменился губернатор, в Омске — мэр.

9 октября ушёл в отставку Виктор Назаров, руководивший регионом с 2012 года. Врио губернатора был назначен справоросс Александр Бурков.

Вячеслав Двораковский, выигравший выборы мэра Омска в 2012 году, покинул пост градоначальника в июле текущего года. И. о. мэра стал первый заместитель главы города Сергей Фролов (в ноябре был назначен вице-губернатором — прим. ИА REGNUM). Так как прямые выборы мэра Омска отменили в 2015 году, нового градоначальника выбрали депутаты горсовета. 22 ноября 2017 года народные избранники отдали за Фадину 31 голос.