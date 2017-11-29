Инаугурацию мэра Омска Фадиной перенесли в Концертный зал
Врио губернатора Александр Бурков пошутил, что этот день надо сделать выходным.
Врио губернатора Александр Бурков пошутил, что этот день надо сделать выходным.
Сегодня, 29 ноября, в завершение заседания правительства Омской области всех чиновников официально пригласили на инаугурацию Оксаны Фадиной.
Оказалось, что вступление нового мэра в должность произойдет 8 декабря не в Органном зале, как планировалось ранее, а в Концертном. При желании гостей готовы разместить даже на балконах.
Врио губернатора Александр Бурков отреагировал на это шуткой.
— Давайте сделаем этот день выходным. Коллеги, выкроите 8 декабря хотя бы 40 минут, — обратился Бурков к своим министрам, приглашая поддержать нового мэра.
Напомним, что министра экономики Оксану Фадину выбрали мэром Омска 22 ноября. До этого времени обязанности главы города исполняет Сергей Фролов, который с 8 декабря станет