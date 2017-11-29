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14:16 (мск), источник: Om1.ru

Инаугурацию мэра Омска Фадиной перенесли в Концертный зал

Врио губернатора Александр Бурков пошутил, что этот день надо сделать выходным.

Сегодня, 29 ноября, в завершение заседания правительства Омской области всех чиновников официально пригласили на инаугурацию Оксаны Фадиной.

Оказалось, что вступление нового мэра в должность произойдет 8 декабря не в Органном зале, как планировалось ранее, а в Концертном. При желании гостей готовы разместить даже на балконах.

Врио губернатора Александр Бурков отреагировал на это шуткой.

 — Давайте сделаем этот день выходным. Коллеги, выкроите 8 декабря хотя бы 40 минут, — обратился Бурков к своим министрам, приглашая поддержать нового мэра.

Напомним, что министра экономики Оксану Фадину выбрали мэром Омска 22 ноября. До этого времени обязанности главы города исполняет Сергей Фролов, который с 8 декабря станет вице-губернатором по ЖКК. Фадина станет первой женщиной-мэром города-миллионника в России. Выбрать градоначальника удалось в Омске лишь со второго раза, весенние выборы 2017 года провалились из-за того, что за сутки до голосования с дистанции сошли все кандидаты.

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