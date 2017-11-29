Инаугурацию мэра Омска Фадиной перенесли в Концертный зал

Сегодня, 29 ноября, в завершение заседания правительства Омской области всех чиновников официально пригласили на инаугурацию Оксаны Фадиной.

Оказалось, что вступление нового мэра в должность произойдет 8 декабря не в Органном зале, как планировалось ранее, а в Концертном. При желании гостей готовы разместить даже на балконах.

Врио губернатора Александр Бурков отреагировал на это шуткой.

— Давайте сделаем этот день выходным. Коллеги, выкроите 8 декабря хотя бы 40 минут, — обратился Бурков к своим министрам, приглашая поддержать нового мэра.