Губернатор Евгений Куйвашев назначил министра инвестиций и развития Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министра инвестиций и развития региона. Им станет Виктория Казакова. Она работает в областном правительстве 14 лет, ранее занимала пост заместителя министерства промышленности.

— Подписание указа состоится после встречи Евгения Владимировича с Казаковой. Не исключено, что эта встреча и последующее подписание произойдет сегодня после окончания съезда железнодорожников, — сообщили в департаменте информполитики региона.