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15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Евгений Куйвашев назначил министра инвестиций и развития Свердловской области

Им стала экс-замглавы министерства промышленности региона Виктория Казакова.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министра инвестиций и развития региона. Им станет Виктория Казакова. Она работает в областном правительстве 14 лет, ранее занимала пост заместителя министерства промышленности.

— Подписание указа состоится после встречи Евгения Владимировича с Казаковой. Не исключено, что эта встреча и последующее подписание произойдет сегодня после окончания съезда железнодорожников, — сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, министров инвестиции и промышленности выбирали на конкурсной основе. Он состоял из тестирования, презентации программы развития ведомств и собеседования с губернатором. Конкурентом Виктории Казаковой был замминистра инвестиций Александр Породнов.

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