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15:46 (мск), источник: Деловое сообщество

Губернатор Ростовской области предложил новый региональный проект «Спорт — детям»

Губернатор Ростовской области предложил членам Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» разработать и приступить к реализации в 2018 году нового регионального партийного проекта «Спорт — детям». Об этом он сказал на конференции партии.

«В Ростовской области 2018-й объявлен Годом детского спорта. Предлагаю областной организации партии внести свой вклад», — сказал Василий Голубев.

Сейчас «Единая Россия» реализует в Ростовской области федеральный партийные проект «Формирование комфортной городской среды» и региональный проект «Особенное детство», направленный на поддержку семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Напомним, ранее Василий Голубев объявил 2018 год в Ростовской области Годом детского спорта.

«Согласно Указу Президента Владимира Владимировича Путина следующий год открывает 10-летие детства в Российской Федерации. Одновременно с этим 2018-й — год, когда Ростов вместе со всей страной принимает чемпионат мира по футболу. Больших и красивых побед в профессиональном спорте не бывает без широкого развития детского спорта», — отметил губернатор Ростовской области.

Оргкомитет по проведению Года детского спорта возглавит первый заместитель главы региона Игорь Гуськов. В течение 2018 года во всех муниципалитетах региона пройдут спортивные соревнования и турниры. Кроме того, с января по ноябрь будет организована Спартакиада школьников Дона.

Всего в Ростовской области, по данным министерства спорта региона, физкультурой и спортом занимаются более 1,3 млн человек, при этом половину из них составляют люди моложе 17 лет. В Ростовской области сейчас действует почти 10 тысяч спортивных сооружений. В половине школ Дона третьим уроком физкультуры стал футбол.

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