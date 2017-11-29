Губернатор Ростовской области предложил новый региональный проект «Спорт — детям»

«В Ростовской области 2018-й объявлен Годом детского спорта. Предлагаю областной организации партии внести свой вклад», — сказал Василий Голубев.
Сейчас «Единая Россия» реализует в Ростовской области федеральный партийные проект «Формирование комфортной городской среды» и региональный проект «Особенное детство», направленный на поддержку семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Напомним, ранее Василий Голубев объявил 2018 год в Ростовской области Годом детского спорта.
«Согласно Указу Президента Владимира Владимировича Путина следующий год открывает 10-летие детства в Российской Федерации. Одновременно с этим 2018-й — год, когда Ростов вместе со всей страной принимает чемпионат мира по футболу. Больших и красивых побед в профессиональном спорте не бывает без широкого развития детского спорта», — отметил губернатор Ростовской области.
Оргкомитет по проведению Года детского спорта возглавит первый заместитель главы региона Игорь Гуськов. В течение 2018 года во всех муниципалитетах региона пройдут спортивные соревнования и турниры. Кроме того, с января по ноябрь будет организована Спартакиада школьников Дона.
Всего в Ростовской области, по данным министерства спорта региона, физкультурой и спортом занимаются более 1,3 млн человек, при этом половину из них составляют люди моложе 17 лет. В Ростовской области сейчас действует почти 10 тысяч спортивных сооружений. В половине школ Дона третьим уроком физкультуры стал футбол.