Власти заявили, что мост в Крым построят несмотря на «вопли» Киева

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив.
«Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие. Мост будет построен, это понимают прекрасно уже во всем мире. Крым — территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит», — сказал РИА Новости Ильясов.
По его словам, украинские власти в своей политике стремятся как можно больше навредить крымчанам.
«Они считают, что им будет лучше, если удастся хоть немного сделать хуже крымчанам», — подчеркнул вице-спикер.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.