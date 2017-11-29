Власти заявили, что мост в Крым построят несмотря на «вопли» Киева

«Киевские власти живут в другом мире, в котором пытаются решать свои вопросы, при этом исполняя приказы, поручения и обязательства, которые время от времени дают им западные управляющие. Мост будет построен, это понимают прекрасно уже во всем мире. Крым — территория Российской Федерации. Россия не намерена в вопросах внутреннего строительства ни с кем советоваться. Мост и дорога к нему будут построены, независимо от того, кто как там вопит», — сказал РИА Новости Ильясов.