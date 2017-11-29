Собчак отказалась считать целью своего выдвижения намерение стать президентом
По словам телеведущей, она баллотируется на этот пост, чтобы привлечь внимание к проблемам.
По словам телеведущей, она баллотируется на этот пост, чтобы привлечь внимание к проблемам.
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты РФ, не ставит перед собой цель стать главой государства, а хочет таким способом привлечь внимание к существующим в стране проблемам.
«Моя цель — не стать президентом России, моя цель — говорить о проблемах, о которых сейчас молчат», — сообщила Собчак журналистам на открытии своего штаба в
Она пояснила, что «по закону только на президентскую компанию дается определенное количество часов на телевидении».
«Поэтому это кампания гласности, свободы, правды. Для того чтобы она была значима, она должна быть именно федеральной, именно президентской», — сказала Собчак.
Телеведущая 18 октября объявила о намерении баллотироваться в президенты РФ, Собчак намерена идти на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». 29 ноября она открыла в