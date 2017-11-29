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17:05 (мск), источник: Volga News

Генсеку ФИФА Фатме Самура презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

В среду, 29 ноября, медиацентр Государственного Кремлевского дворца посетил уникальный гость — официальный Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА. Он вернулся в Москву на время финальной жеребьевки чемпионата мира-2018 в России после почти трехмесячного тура, за время которого он посетил 16 городов.

Источник: Reuters

Вскоре самый желанный трофей чемпионата мира, который 15 июля 2018 года поднимает над головой капитан сборной — победителя чемпионата мира, продолжит свое путешествие по миру, побывав в более 50 странах. Трофей вернется в Россию в мае и продолжит тур по городам России. Официальный Кубок чемпионата мира посетит Самару с 13-го по 16-е мая.

«Я призываю всех болельщиков, всех любителей футбола и земляков-самарцев — найдите возможность посетить это мероприятие. И сделать фото с этим кубком, чтобы испытать уникальные эмоции. Только стоя рядом с ним, понимаешь ценность трофея, — рассказала в интервью корреспонденту Волга Ньюс, который тоже сфотографировался с Кубком, специалист отдел коммуникаций “Дирекция-2018” Анна Шаймарданова. — Мы в Самаре очень много внимания уделяем строительным и коммуникационным процессам. А когда вот так вблизи, видишь этот золотой кубок, то сразу вспоминаешь игроков сборных Германии, Испании, Бразилии, Франции, которые поднимали над головой этот заветный трофей».

А участвовавший в фотосессии пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко добавил: «Стоя рядом с Кубком чемпионата мира, я вдруг осознал: как же близко — всего 197 дней, осталось до старта чемпионата мира, которого мы так долго ждем. И до футбола высочайшего уровня, в исполнении лучших сборных мира, который мы сможем увидеть в Самаре».

А сразу после фотосессии с Кубком чемпионата мира по футболу в медиацентре Государственного Кремлевского дворца появился высокий гость — генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура. Обойдя презентационные стойки городов-организаторов матчей ЧМ-2018, она особенно надолго задержалась у стойки Самарской губернии. Из краткой лекции, которую для нее провели с использованием возможностей виртуальной реальности специалисты отдела коммуникаций «Дирекция-2018», генсек ФИФА узнала много нового о Самаре, «Крыльях Советах» и строящемся стадионе. А услышав знакомые с детства имена и названия — Юрий Гагарин, «Восток-1», «Союз», Волга, — Фатма Самура заулыбалась. И заметив, что теперь ей о Самаре известно почти все, перешла к стойке следующего города.

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