Генсеку ФИФА Фатме Самура презентовали Самару как город-организатор ЧМ-2018

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Вскоре самый желанный трофей чемпионата мира, который 15 июля 2018 года поднимает над головой капитан сборной — победителя чемпионата мира, продолжит свое путешествие по миру, побывав в более 50 странах. Трофей вернется в Россию в мае и продолжит тур по городам России. Официальный Кубок чемпионата мира посетит Самару с 13-го по 16-е мая.

«Я призываю всех болельщиков, всех любителей футбола и земляков-самарцев — найдите возможность посетить это мероприятие. И сделать фото с этим кубком, чтобы испытать уникальные эмоции. Только стоя рядом с ним, понимаешь ценность трофея, — рассказала в интервью корреспонденту Волга Ньюс, который тоже сфотографировался с Кубком, специалист отдел коммуникаций “Дирекция-2018” Анна Шаймарданова. — Мы в Самаре очень много внимания уделяем строительным и коммуникационным процессам. А когда вот так вблизи, видишь этот золотой кубок, то сразу вспоминаешь игроков сборных Германии, Испании, Бразилии, Франции, которые поднимали над головой этот заветный трофей».

А участвовавший в фотосессии пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко добавил: «Стоя рядом с Кубком чемпионата мира, я вдруг осознал: как же близко — всего 197 дней, осталось до старта чемпионата мира, которого мы так долго ждем. И до футбола высочайшего уровня, в исполнении лучших сборных мира, который мы сможем увидеть в Самаре».