Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Багаж за плечами: как выглядел первый муж невесты принца Гарри
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Иванка Трамп надела странное зеленое платье на встречу в Индии
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: экс-жена Джигарханяна сообщила о беременности
Экс-жена высказалась о разводе с Джигарханяном
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
СМИ: Арсен Аваков заявил, что «Украину кинули»
Лидер Братства сравнил Крым и Украину: Живут лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8На Бали проснулся вулкан Агунг
17:15 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов

Один из них — Программа сотрудничества двух стран до 2026 года.

Источник: Zakon.kz

В ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Беларусь, город Минск, состоялись расширенные переговоры с участием глав двух государств и членов правительства. По итогам переговоров подписан ряд важных двусторонних документов, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, были подписаны:

1. План сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Беларусь на 2018−2019 годы. Документом подтверждается стремление сторон к продолжению наращивания тесного сотрудничества между министерствами иностранных дел.

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области средств массовой информации. Документ направлен на укрепление и развитие информационных пространств двух стран, а также расширение взаимодействия между ведомствами и организациями Республики Казахстан и Республики Беларусь.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности. Документ предусматривает обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности двух государств.

4. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2018−2019 годы. Документ предполагает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

5. Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Беларусь.

6. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о социально-экономическом сотрудничестве и Программа сотрудничества до 2026 года. Документ подписан Президентами Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и Республики Беларусь Александром Лукашенко. Направлен на подтверждение стремления двух стран к продолжению активной работы по углублению стратегического партнерства, учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении и развитии равноправных и взаимовыгодных торгово-экономических и производственных отношений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Слишком красива: 26-летнюю россиянку родители не пускают из дома
В Алматы задержали группу людей, призывавших к вооруженному "джихаду&
Источник: «Фрегат» упал из-за неполадок в спутниковой навигации
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Крым, Сочи и Алтай утвердили размер курортного сбора
«Без паники» не подходит: почему нужно бежать при угрозе теракта
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь