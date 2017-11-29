Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов
Один из них — Программа сотрудничества двух стран до 2026 года.
Один из них — Программа сотрудничества двух стран до 2026 года.
В ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Беларусь, город Минск, состоялись расширенные переговоры с участием глав двух государств и членов правительства. По итогам переговоров подписан ряд важных двусторонних документов, передает корреспондент Zakon.kz.
В частности, были подписаны:
1. План сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Беларусь на 2018−2019 годы. Документом подтверждается стремление сторон к продолжению наращивания тесного сотрудничества между министерствами иностранных дел.
2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области средств массовой информации. Документ направлен на укрепление и развитие информационных пространств двух стран, а также расширение взаимодействия между ведомствами и организациями Республики Казахстан и Республики Беларусь.
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и
4. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2018−2019 годы. Документ предполагает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.
5. Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Беларусь.
6. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь о