Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов

Источник: Zakon.kz

В ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Беларусь, город Минск, состоялись расширенные переговоры с участием глав двух государств и членов правительства. По итогам переговоров подписан ряд важных двусторонних документов, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, были подписаны:

1. План сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Беларусь на 2018−2019 годы. Документом подтверждается стремление сторон к продолжению наращивания тесного сотрудничества между министерствами иностранных дел.

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области средств массовой информации. Документ направлен на укрепление и развитие информационных пространств двух стран, а также расширение взаимодействия между ведомствами и организациями Республики Казахстан и Республики Беларусь.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности. Документ предусматривает обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности двух государств.

4. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь на 2018−2019 годы. Документ предполагает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

5. Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Республики Беларусь.