Воронежские власти планируют создать дублёр проспекта Патриотов

Источник: Вести - Воронеж

По плану городских властей, новую дорогу проложат за гаражно-строительным кооперативом. Строительство дублёра поможет разгрузить проспект Патриотов.

— Дорога будет выходить к кольцу у БСМП, которое находится ниже. В первую очередь, дублёр появится для жителей Тенистого. Воронежцам не нужно будет выезжать на проспект Патриотов. По дублёру они спокойно смогут поехать параллельно проспекту. Дальше можно будет выйти к кольцу, на улицу Кривошеина, а затем уже на улицу Матросова или Ворошилова, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

В августе 2017 года городские власти вернулись к проекту строительства дублёра Московского проспекта. В первый раз возможность строительства рассматривали в 2012—2013 годах, но от проекта отказались. Тогда власти планировали проложить дорогу через природный заказник «Воронежская нагорная дубрава», чем вызвали критику горожан и общественников. В 2017 году власти пообещали, что учтут замечания при разработке проекта, если решение о строительстве будет принято. Планируется, что дублёр напрямую свяжет Московский проспект (от пересечения с улицей Антонова-Овсеенко) с набережной Максима Горького — то есть фактически с Северным мостом.