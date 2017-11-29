Сильвия Раду отвечает либералам: Они стоят за «хищениями из примэрии»
После того как представители Либеральной партии обратились в Генпрокуратуру, требуя завести уголовное дело на имя и.о. примара, последовала незамедлительная реакция Сильвии Раду.
После того как представители Либеральной партии обратились в Генпрокуратуру, требуя завести уголовное дело на имя и.о. примара, последовала незамедлительная реакция Сильвии Раду.
По ее словам, те, кто на нее нападают, на самом деле являются теми людьми, которые стоят за «хищениями из примэрии», отмечает NOI.md.
Более того, запрос ЛП ее совершенно не пугает, так как эти люди выполняют партийные приказы, направленные на блокирование и саботаж деятельности примэрии.
«Это атаки, организованные теми, кто стоял за хищениями из примэрии в последние годы. Они поняли, что я хочу навести порядок и требовать дисциплины, хочу уничтожить все схемы хищений государственных денег, привлечь уголовные следственные органы, и они испугались. Это мафия, которую я уберу, я сумею ее победить», — заявила Сильвия Раду для deschide.md.
И.о. примара пригрозила отрезать «щупальца этого осьминога», который кормится деньгами, украденными у народа.