Сильвия Раду отвечает либералам: Они стоят за «хищениями из примэрии»

Источник: Noi.md

По ее словам, те, кто на нее нападают, на самом деле являются теми людьми, которые стоят за «хищениями из примэрии», отмечает NOI.md.

Более того, запрос ЛП ее совершенно не пугает, так как эти люди выполняют партийные приказы, направленные на блокирование и саботаж деятельности примэрии.

«Это атаки, организованные теми, кто стоял за хищениями из примэрии в последние годы. Они поняли, что я хочу навести порядок и требовать дисциплины, хочу уничтожить все схемы хищений государственных денег, привлечь уголовные следственные органы, и они испугались. Это мафия, которую я уберу, я сумею ее победить», — заявила Сильвия Раду для deschide.md.