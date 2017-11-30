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08:34 (мск), источник: Новости Воронежа

Губернатор поручил разработать модель развития хоккея в Воронежской области

В среду, 29 ноября, губернатор Алексей Гордеев провел совещание по вопросу развития хоккея в Воронежской области.

Источник: AP 2017

Обсуждали развитие детского и юношеского хоккея, а также повышение доступности массового спорта. Отдельная тема — профессиональный хоккей. Наш воронежский хоккейный клуб «Буран» сейчас выступает в Чемпионате Высшей Хоккейной Лиги, занимая 26 строчку в турнирной таблице. Президент областной общественной организации «Федерация хоккея» Александр Трубецкой рассказал, что сейчас проблем с финансированием у клуба нет. Но внимания требует ряд организационных и кадровых вопросов.

Губернатор Алексей Гордеев на встрече пришел к выводу, что нужно создать модель, которая обеспечит одновременно доступность и массовость хоккея, а также поможет растить спортсменов профессионалов.

«Глава региона поручил проанализировать существующую инфраструктуру, проработать вопрос обеспеченности ледовыми площадками, и представить предложения, на основе которых сформируют модель развития хоккея в Воронежской области», — рассказали в пресс-службе облправительства.

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