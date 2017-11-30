Губернатор поручил разработать модель развития хоккея в Воронежской области

Обсуждали развитие детского и юношеского хоккея, а также повышение доступности массового спорта. Отдельная тема — профессиональный хоккей. Наш воронежский хоккейный клуб «Буран» сейчас выступает в Чемпионате Высшей Хоккейной Лиги, занимая 26 строчку в турнирной таблице. Президент областной общественной организации «Федерация хоккея» Александр Трубецкой рассказал, что сейчас проблем с финансированием у клуба нет. Но внимания требует ряд организационных и кадровых вопросов.