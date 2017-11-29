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19:30 (мск), источник: Tengrinews

Отунбаева: Не выпустить Бакиева было бы большой ошибкой

Президент Кыргызстана переходного периода Роза Отунбаева в документальном фильме «Миссия миротворца. Кыргызский разлом» на телеканале «Хабар» рассказала о советах Нурсултана Назарбаева после госпереворота в КР, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мне в это время позвонил из Вашингтона Нурсултан Абишевич и он сказал: “Мы обсуждаем ситуацию по Кыргызстану, что случилось. Медведев, Обама, я. Мы, посовещавшись, пришли к выводу, что Вам лучше отпустить Бакиева. Выпустить из страны. И тогда у вас угроза раскола страны уйдет”. Я об этом разговоре доложила членам временного правительства, но временного правительство, у них были разные позиции», — вспоминает Отунбаева.

Она отметила, что один за другим члены временного правительства отказывались принимать решение, тогда она взяла его на себя.

«Надо было принимать решение, это было очень срочно, и я приняла это решение как глава временного правительства. Меня до сих пор обвиняют в том, что я выпустила Бакиева. Его называют убийцей людей, но, понимаете, сыграть на чувствах людей, родителей, родственников убитых и сказать: “Убийцу-то кто выпустил, безнаказанно? Вот, Отунбаева выпустила”. Эта тема остается для разного рода спекуляций сегодня. Не выпустить тогда, я считаю, было бы большой ошибкой», — рассказала она.

Также экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев рассказал, почему вооруженный переворот стал для него неожиданностью.

Напомним, появился отрывок документального фильма с президентом Кыргызстана переходного периода Розой Отунбаевой.

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