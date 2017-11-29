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20:17 (мск), источник: Sputnik.md

Время вышло: документы кандидатов на пост главы НАЦ приняты

В среду вечером истек срок подачи документов претендентами на должность руководителя Национального антикоррупционного центра.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Шесть кандидатов подали документы для участия в конкурсе на пост директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ), заявил корреспонденту Sputnik вице-председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Анатолий Загородный.

Речь идет о Вячеславе Гуцане (Академия полиции имени «Штефана чел Маре), главе управления уголовного преследования НАЦ Богдане Зумбряну, еще одном представителе НАЦ Игоре Карлашуке, юристе Андриане Морой, докторе юридических наук Саве Маймеску и экс-сотруднике министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Валентине Доготарь.

«По регламенту конкурса, комиссии предстоит собраться в ближайшие дни и проанализировать CV кандидатов. Члены комиссии проверят их на соответствие всем требованиям. Затем с теми, кто прошел этот этап, проведут интервью», — сказал Загородный.

Конкурс на пост директора НАЦ был инициирован 19 октября и завершился 29 ноября. Мандат действующего руководителя структуры Виорела Кетрару истек 25 октября этого года.

Согласно местному законодательству, глава антикоррупционного центра назначается на пятилетний срок большинством голосов депутатов без возможности назначения на новый срок. Должность руководителя НАЦ несовместима с любой другой оплачиваемой деятельностью — за исключением научной, преподавательской и творческой.

Кандидат на должность директора отбирается на основе конкурса, организуемого комиссией парламента по вопросам права, назначениям и иммунитету с привлечением в качестве наблюдателей представителей гражданского общества.

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