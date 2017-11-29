Президент Кыргызстана Жээнбеков прибыл в Минск

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Минск, об этом в среду сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В белорусской столице в четверг пройдет саммит ОДКБ, Жээнбеков наряду с другими главами государств-участниц организации примет участие в минском саммите.

Президентский борт Жээнбекова уже приземлился в Национальном аэропорту Минск. Это первый его визит в Минск в статусе президента.

В среду он встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.