Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Путин заявил о желании поехать на матч на поезде с болельщиками
Генерал Праляк выпил яд после приговора в зале заседаний
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Жена Харламова восхитила Сеть обнаженной съемкой
Минобороны ДНР: бойцы ВСУ загнали себя в угол
Собчак, Литвинова и Бондарчук посетили званый ужин
Кейт Миддлтон вышла в свет в повседневном наряде
68-летняя Пугачева удивила Сеть новым имиджем – СМИ
87-летний Краско о слухах о беременности жены
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
8На Бали проснулся вулкан Агунг
21:12 (мск), источник: Sputnik.by

Президент Кыргызстана Жээнбеков прибыл в Минск

Он примет участие в минском саммите ОДКБ вместе с другими главами стран-участниц организации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Минск, об этом в среду сообщили в эфире телеканала ОНТ.

В белорусской столице в четверг пройдет саммит ОДКБ, Жээнбеков наряду с другими главами государств-участниц организации примет участие в минском саммите.

Президентский борт Жээнбекова уже приземлился в Национальном аэропорту Минск. Это первый его визит в Минск в статусе президента.

В среду он встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Саммит ОДКБ пройдет 30 ноября в Минске: запланировано совместное заседание Совета глав МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов организации. Стороны планируют обсудить ряд вопросов как безопасности, так и внутренней политики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, как долго белорусы будут отдыхать на Новый год
Принявший яд в Гааге хорватский генерал скончался в больнице
«Роскосмос» рассказал о судьбе пропавшего после запуска спутника
Чемпионка мира призвала отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Умер генерал Праляк, выпивший яд на заседании трибунала в Гааге
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца
ВС: Курящие на балконе должны возмещать моральный вред соседям
Олегу Табакову сделали экстренную операцию
Лестница успеха. Почему деньги не делают нас счастливыми
Спорт
МОК пожизненно отстранил еще трех российских спортсменов Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь