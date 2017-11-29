Президент Кыргызстана Жээнбеков прибыл в Минск
Он примет участие в минском саммите ОДКБ вместе с другими главами
Он примет участие в минском саммите ОДКБ вместе с другими главами
МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл в Минск, об этом в среду сообщили в эфире телеканала ОНТ.
В белорусской столице в четверг пройдет саммит ОДКБ, Жээнбеков наряду с другими главами
Президентский борт Жээнбекова уже приземлился в Национальном аэропорту Минск. Это первый его визит в Минск в статусе президента.
В среду он встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Саммит ОДКБ пройдет 30 ноября в Минске: запланировано совместное заседание Совета глав МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности