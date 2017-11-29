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22:16 (мск), источник: Sputnik

До чего дошел прогресс: Мирзиёев создал министерство по инновациям

Новая структура призвана обеспечить внедрение современных технологий в производство и управление, а также поддерживать перспективные разработки и потенциально интересные проекты в этой сфере.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о создании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан и Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей, сообщает пресс-служба главы государства.

Новое ведомство призвано обеспечить полноценное развитие сферы инновационных технологий во всех отраслях производства, управления и жизни общества.

Так, в сфере госстроительства министерство должно обеспечить внедрение технологий общественного управления и контроля, а также систем предоставления наиболее востребованных государственных услуг с помощью высоких технологий.

Экономическая составляющая заключается в формировании механизмов продвижения и практического использования отечественных инновационных идей, разработок и технологий, организацию проведения научных исследований, направленных на содействие ускоренному развитию национальной экономики с учетом быстром еняющейся мировой конъюнктуры рынка; К этой же сфере относится развитие «зеленой экономики».

Кроме того, министерство будет отвечать за эффективность деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, технопарков, а также логистических хабов, а также за совершенствование сферы услуг, повышение их качества и роли в формировании валового внутреннего продукта за счет внедрения инновационных разработок и технологий.

внесение предложений по коренному повышению конкурентоспособности туристской отрасли путем выработки и внедрения инновационных подходов и технологий;.

Инновации потребуются и в сельском хозяйстве, причем как на стадии производства по принципу «умное сельское хозяйство», так и по части автоматизации сбора урожая и повышения эффективности переработки сырья, логистики и поиска рынков сбыта.

Социальная сфера также должна стать более инновационной, особенно системы образования и медицины. Кроме того, инновационные решения должны активнее применяться и в градостроительстве, при разработки генпланов и реализации важных инфраструктурных объектов.

Согласно документу, созданное министерство будет осуществлять единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития страны, проводить оценку инновационной деятельности на основе индикаторов ее эффективности, определять основные направления развития соответствующих отраслей и сфер, требующих первостепенного внедрения передовых технологий, координировать деятельность органов государственного управления, научно-исследовательских, информационно-аналитических учреждений и иных организаций по вопросам внедрения инновационных идей, разработок и технологий.

Кроме того, новоиспеченная структура станет единым заказчиком государственных научно-технических программ и проектов, реализуемых научно-исследовательскими, образовательными и другими учреждениями.

С 1 января 2018 года упраздняются Государственная комиссия по науке и технологиям, Агентство по науке и технологиям Республики Узбекистан и Фонд поддержки и развития научно-технической деятельности при Государственной комиссии по науке и технологиям и его Исполнительная дирекция. Кабинету министров республики поручено подготовить предложения и поручения по реализации этой реформы в двухмесячный срок.

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 До чего дошел прогресс: Мирзиёев создал министерство по инновациям
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