До чего дошел прогресс: Мирзиёев создал министерство по инновациям

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ о создании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан и Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей, сообщает пресс-служба главы государства.

Новое ведомство призвано обеспечить полноценное развитие сферы инновационных технологий во всех отраслях производства, управления и жизни общества.

Так, в сфере госстроительства министерство должно обеспечить внедрение технологий общественного управления и контроля, а также систем предоставления наиболее востребованных государственных услуг с помощью высоких технологий.

Экономическая составляющая заключается в формировании механизмов продвижения и практического использования отечественных инновационных идей, разработок и технологий, организацию проведения научных исследований, направленных на содействие ускоренному развитию национальной экономики с учетом быстром еняющейся мировой конъюнктуры рынка; К этой же сфере относится развитие «зеленой экономики».

Кроме того, министерство будет отвечать за эффективность деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, технопарков, а также логистических хабов, а также за совершенствование сферы услуг, повышение их качества и роли в формировании валового внутреннего продукта за счет внедрения инновационных разработок и технологий.

внесение предложений по коренному повышению конкурентоспособности туристской отрасли путем выработки и внедрения инновационных подходов и технологий;.

Инновации потребуются и в сельском хозяйстве, причем как на стадии производства по принципу «умное сельское хозяйство», так и по части автоматизации сбора урожая и повышения эффективности переработки сырья, логистики и поиска рынков сбыта.

Социальная сфера также должна стать более инновационной, особенно системы образования и медицины. Кроме того, инновационные решения должны активнее применяться и в градостроительстве, при разработки генпланов и реализации важных инфраструктурных объектов.

Согласно документу, созданное министерство будет осуществлять единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития страны, проводить оценку инновационной деятельности на основе индикаторов ее эффективности, определять основные направления развития соответствующих отраслей и сфер, требующих первостепенного внедрения передовых технологий, координировать деятельность органов государственного управления, научно-исследовательских, информационно-аналитических учреждений и иных организаций по вопросам внедрения инновационных идей, разработок и технологий.

Кроме того, новоиспеченная структура станет единым заказчиком государственных научно-технических программ и проектов, реализуемых научно-исследовательскими, образовательными и другими учреждениями.